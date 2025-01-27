وزير الصحة يشهد افتتاح معرض الصحة العربي بدبي

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، افتتاح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي، لمعرض الصحة العربي Arab Health Expo بدعوة من عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وبحضور منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة بقطر، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة البحرين.

وأجرى "عبدالغفار"، جولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، وبعض أجنحة العارضين المصريين ومن ضمنهم جناح شركة «أكديما»، كما شهد عرضا لسيارة mini cath lab، والتي تعتبر أحدث التقنيات في الكشف المبكر عن الأمراض القلبية، وتشمل تركيب الدعامات القلبية، في الحال، حيث أشاد بجهود العارضين في تعزيز تكنولوجيا الإبتكار، والتحول الرقمي في المجال الصحي.

يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، في نسخته الـ50 يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025، تحت شعار «حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد».

اقرأ أيضًا:

أمطار خفيفة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية بالمحطات النووية

أول تحرك من التعليم بعد وقف تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية