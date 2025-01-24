نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد قليل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة.

ومن المقرر أن يتلو القرآن القارئ الشيخ هاني الحسيني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "نعمة الأمن"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر الشريف.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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