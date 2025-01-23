أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بالداخل والخارج برواتب تصل إلى 9000 درهم شهريًا.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 50 فرصة عمل للشباب المصري من الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل كمدربين رياضيين متخصصين في الإعداد البدني داخل أحد الأندية الرياضية الكبرى.

جاءت فرص العمل والوظائف المتاحة تأتي براتب شهري قدره 9000 درهم إماراتيز

شروط التقديم على الوظائف

قالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إنه سيتم فتح باب التقديم للفرص المذكورة للشباب الذي تتوفر لديهم المؤهلات والشروط التالية:

خريجو كليات التربية الرياضية.

السن: بين 25 و40 سنة.

خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات كمدرب معتمد من اتحادات رياضية أو معاهد تدريب متخصصة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أما بالنسبة لخريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها، فيشترط أن يكونوا بين 30 و40 سنة، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدرب معتمد، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

رواتب فرص العمل بالخارج

تتميز هذه الفرص بمجموعة من المزايا، حيث يتم توفير راتب شهري بقيمة 9000 درهم، يشمل بدل السكن والانتقالات، ما يعادل أكثر من 123 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى تأمين طبي متكامل وفقًا للقوانين الإماراتية، وتذكرة سفر للاستقدام، وساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات حسب قانون العمل الإماراتي، ومدة العقد سنتان قابلة للتجديد.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقديم تعبئة استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg، مع تقديم المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 10 أيام من يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

1855 وظيفة في القطاع الخاص داخل مصر

من جانبه، أعلنت وزارة العمل، عن توفير 1855 فرصة عمل في 66 شركة بالقطاع الخاص في 8 محافظات مختلفة، وتغطي هذه الفرص العديد من التخصصات المتنوعة، وتصل الرواتب في بعض الوظائف إلى 13400 جنيه مصري.

أماكن الوظائف المتاحة

تم توزيع فرص العمل على عدة محافظات، تشمل القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، والبحر الأحمر،مع يتم تخصيص فرص مميزة لأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

تتضمن التخصصات المطلوبة في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في القطاع الخاص:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندسو كهرباء بجميع التخصصات

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء

محاسبون

مديري صيانة

مشرفو إنتاج

فنيون في مختلف التخصصات

سائقون (رخص أولى، ثانية، ثالثة)

مندوبو مبيعات

أفراد أمن

عمال إنتاج ونظافة

مهن فندقية ومطاعم

فرص عمل مخصصة لذوي الهمم

تضمن وزارة العمل توفير فرص عمل مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة، تطبيقا للنسبة القانونية الـ5% المقررة في القانون، بهدف دمج هذه الفئة في سوق العمل.

آلية التقديم للوظائف داخل مصر

تتم عملية التقديم للوظائف عبر عدة وسائل ميسرة، ومنها مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، ومديريات العمل في المحافظات، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل لتقديم الطلبات إلكترونيًا.

كما أعلنت وزارة العمل عن نشرة توظيف نصف شهرية تتضمن 3215 فرصة عمل في 8 محافظات، وتتوفر هذه الوظائف في تخصصات متنوعة مثل التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، وغيرها من المجالات.

أماكن فرص العمل المتاحة

القاهرة.

الجيزة.

القليوبية.

الشرقية.

السويس.

المنوفية.

المنيا.

أسيوط.

تخصصات الوظائف المطلوبة

تتنوع تخصصات الوظائف المطلوبة التي تشملها الفرص المتاحة، مثل:

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندسون (كهرباء، ميكانيكا، إنتاج، جودة).

محاسبون.

عمال إنتاج.

أفراد أمن.

سائقون رخصة أولى، ثانية، وثالثة.

فرص عمل لذوي الهمم: تضمنت النشرة أيضًا فرص عمل مخصصة لذوي الهمم، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يفرض على الشركات توظيف نسبة 5% من ذوي الهمم. كما تم توفير هذه الفرص برواتب مجزية مع تأمين صحي واجتماعي.

آلية التقديم على فرص العمل

التقديم لهذه الوظائف يمكن أن يتم من خلال:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

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