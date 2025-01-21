نائب بالشيوخ: برامج المساندة التصديرية تعزز دور الاقتصاد الوطني وتدعم الشركات المحلية

كتب - نشأت علي:

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن دراسة مجلس الشيوخ بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية تعزز دور الاقتصاد الوطني وتدعم الشركات المحلية للدخول إلى الأسواق الدولية.

وأوضح في بيان اليوم، أن هذه البرامج تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يُمكنها من التنافس بشكل أفضل في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير فرص للشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مما يزيد من مبيعاتها وإيراداتها، الأمر الذي يعود بالنفع على نمو الصادرات المصرية.

وأضاف "اللمعي" أن هذه البرامج نجحت على مدار الأعوام الماضية في تقديم حوافز مالية متمثلة في توفير الدعم الجزئي أو الكامل لتكاليف التصدير، مما قلل من الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه المساندة تُحسن الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض العجز التجاري، ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي، ويساهم في استقرار الاقتصاد المصري الذي واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الصراعات الإقليمية والتوترات العالمية التي أعاقت مسارات التنمية.

وأوضح أن برامج المساندة التصديرية تُعد أداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي. كما أشار إلى دورها في خلق فرص عمل من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي خفض معدلات البطالة ودعم العملة المحلية.

وأشار النائب إلى أن إجمالي قيمة الدعم الحكومي للمصدرين، الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بلغ حوالي 60 مليار جنيه. وأكد أن هذه الخطوة تُعد دعمًا هامًا للاقتصاد المصري.

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