حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر.. والأرصاد تحذر المواطنين

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة سريعة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم على غرب البلاد (مطروح ومناطق من الصحراء الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

تقلبات جوية سريعة تضرب عدة محافظات مصرية

قالت الأرصاد، في بيان، إنه مع تقدم الوقت وحلول المساء من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الدقهلية).

وأضافت أن المناطق الداخلية (الشرقية - القاهرة الكبرى - مدن القناة - شمال الصعيد)، على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة خلال فترات الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أنه تبقى الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق هي الظاهرة المؤثرة خلال فترة الصباح، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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