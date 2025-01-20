خصم 50% من وإلى المحطات.. الخط الثالث للمترو يوقع شراكة مع منصة لتوصيل الركاب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث (GL3) وقطار العاصمة (LRT) عن شراكتها مع تطبيق بولت، المنصة الرائدة في توصيل الركاب، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الربط بين وسائل المواصلات وتوفير تجربة تنقل سلسة للركاب.

ويمكن للركاب الآن الاستمتاع بخصم 50% (بحد أقصى 50 جنيهًا مصريًا) على كل الرحلات من وإلى المحطات التالية: (محطات الخط الأخضر الثالث وتشمل جامعة القاهرة، وادي النيل، عبده باشا، كلية البنات، الأهرام، ومحطات قطار العاصمة وتشمل الشروق والعبور).

وقال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو: هذه الشراكة تعكس الالتزام بتوفير أعلى مستوى من الخدمة للركاب من خلال التكامل مع تطبيق بولت، نجعل من السهل على الركاب إكمال رحلاتهم بسلاسة وأسعار مخفضة.

وقال مهندس هيثم منصور، مدير الشركة في مصر والسعودية: نحن متحمسون للشراكة مع الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة لتعزيز تجربة التنقل للركاب في القاهرة. وتتماشى هذه الشراكة تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في توفير حلول نقل ميسورة التكلفة ومريحة للجميع.

وأضاف: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحسين النقل العام في القاهرة وتعزيز تجربة التنقل الشاملة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة



