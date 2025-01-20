وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الجهاز المركزي للتعمير

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهاز وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض محافظات الجمهورية بتكليف من وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها تطوير وإنشاء عدد من المجازر الحكومية بالمحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير وزارة التنمية المحلية الخاص بتفقد والمرور على 13 مجزرا تم تطويرها وإنشاءها ضمن المرحلة الأولى للمشروع وقام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وذلك قبل استلامها رسميا.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة تلافي أي ملاحظات وردت في التقرير سواء ما يخص الأعمال الإنشائية والانتهاء من أعمال الكهروميكانيكال، وفقا للأكواد والمعايير المعتمدة في ملف المجازر ، حتي يتم استلامها بصورة نهائية في نهاية شهر فبراير المقبل وتشغيلها بصورة مستدامة دون أي ملاحظات جديدة خلال 3 شهور وطرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وأكدت منال عوض، أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر بما يساهم في الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

تطوير شوارع العتبة بالقاهرة

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى للبدء في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، وتابعة عدد من مشروعات التطوير الحضري في محافظات القليوبية وبني سويف والإسكندرية وأسوان.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبأقصي كفاءة وجودة ممكنة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دقيقة.

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، إلى حرص الجهاز المركزي للتعمير على تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة مع الوزارة بأفضل صورة وجودة وكفاءة وتلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية بوزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

وزير الطيران: فتح شركة طيران في مصر أسهل من افتتاح سوبر ماركت