وزير البترول الأسبق يكشف حقيقة انسحاب شركة إيني من مشروع حقل ظهر

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن شركة إيني الإيطالية كانت قد خططت لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط في ديسمبر الماضي، إلا أن الظروف الجوية القاسية خلال فصل الشتاء في البحر المتوسط، مثل ارتفاع الأمواج، أدت غالبًا إلى توقف معظم الأعمال البحرية.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أشار كمال إلى أن منطقة البحر الأحمر تواجه تحديات مشابهة خلال فصل الصيف نتيجة هذه الظروف الجوية.

وأوضح المهندس أسامة كمال أنه بسبب التقلبات الجوية، تم تأجيل خطط بدء العمل إلى يناير، نافيًا أي شائعات تشير إلى أن شركة إيني قد انسحبت من المشروع أو أجلت العمل لمدة عام، واصفًا هذه المعلومات بالمضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وخلق مشكلات غير حقيقية.

وأضاف أن شركة إيني، المدرجة في البورصات العالمية، تُعتبر واحدة من الشركات العملاقة في مجال الطاقة، وعلاقتها بمصر ليست مجرد علاقة حفر وإنتاج، بل هي شراكة استراتيجية متجذرة عبر التاريخ، حيث أثبتت إيني أنها حليف قوي لمصر في العديد من المراحل الحاسمة.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل هذه الأجواء لنشر الفوضى والتأثير على الاقتصاد من خلال تعطيل المشاريع وإثارة الشكوك بين المستثمرين، موضحًا أن هذا الأسلوب يهدف إلى إضعاف الدولة عبر تصعيد الأزمات الاقتصادية واستغلال المناخ السياسي الصعب لتحقيق مآربها.

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