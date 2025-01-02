وزير البترول يبحث مع سفير كوت ديفوار التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون بين مصر وكوت ديفوار، فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

وجاء ذلك خلال لقاءه مع ألبرت جي دول، سفير كوت ديفوار لدى القاهرة، بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأكد بدوى على أهمية التعاون بين قطاع البترول والجانب الإيفوارى فى مختلف المجالات البترولية بما يفيد الجانبين، مؤكداً أن مصر تمتلك الخبرات والمهارات فى مجالات البترول والغاز وقادرة على تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خاصة فى مجالات البنية التحتية واللوجستيات بالاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين.

ولفت بدوي، إلى أن مصر تشارك فى اجتماعات وأنشطة منظمة منتجى البترول الأفارقة APPO وأنها تدعم مجهوداتها بما يفيد الشعوب والأسواق المحلية الأفريقية، وأشار إلى أن بتروجت بالفعل تنفذ مشروع استراتيجى هام فى كوت ديفوار وهناك امكانية مشاركة العديد من شركات قطاعى البترول والتعدين فى مشروعات البنية التحتية والتخطيط الهندسى وخدمات الموانئ والتعدين وغيرها من المشروعات الحيوية بما يحقق الفائدة للبلدين.

و أكد السفير الإيفوارى أنه يجرى حالياً العديد من المقابلات مع المسئولين المصريين لبحث الفرص المتاحة للتعاون والعمل على تنظيم زيارة لوفد إيفوارى للإطلاع على البنية التحتية البترولية فى مصر وبحث الاحتياجات الإيفوارية وامكانية تطبيقها، ولفت إلى الدعم الكامل من رئيس كوت ديفوار لتعميق التعاون المثمر مع مصر فى مختلف المجالات.