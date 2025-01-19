عمرو أديب: الفلسطينيون فقدوا القدرة على البكاء ولكن على هذه الأرض ما يستحق الحياة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب الفلسطيني فقد القدرة على البكاء بسبب المعاناة المستمرة والحروب المتتالية، مشيرًا إلى أن النصر الوحيد الذي يمكن الحديث عنه في ظل هذه الظروف هو أنه في الغالب لن يموت الفلسطينيون غدًا أو بعد غد بالقصف.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" أكد أديب أن إسرائيل استغلت هذه الحرب لتجربة أحدث الأسلحة، مما أدى إلى دمار هائل وتدمير البنية التحتية في غزة، مضيفًا: " 80% من عزة جات على الأرض، ولكن على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

وتابع مقدم "الحكاية": شعب غزة جفت دموعه تمامًا، مفيش بيت في القطاع لم يفقد شهيد، فيه ناس راجعة الشمال تدور على جثث ذويها، هناك مواطن فلسطيني يتحدث عن فقده لـ245 من عائلته

انتقد أديب بشدة المعاملة التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون والإسرائيليون، مشيرًا إلى أن إسرائيل احتفلت بإطلاق سراح أسراها واستقبلتهم في مستشفيات متنقلة وطائرات خاصة، بينما تم تسليم الأسيرات الفلسطينيات دون أي احتفالات أو مراسم.

وطالب أديب بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الانتصار الحقيقي للفلسطينيين يكمن في توفير الحياة الكريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكمل: "اخفض صوتك ولا تعبر عن فرحتك عندما تقابل والدك بعد فراق دام 20 عامًا، سلملي على اسرائيل بتاعت حموم الإنسان، الحدود فتحت وستدخل الشاحنات، وسيرى الطفل لبنًا والعجوز دواءً".

وشدد على أن الانتصار في غزة هو أن سيرى الطفل لبنًا وأن العجوز سيرى دواء بعدما ساءت الأمور كثيرًا لدرجة أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة معيشية متردية، قائلا: "كانوا بياكلوا أكل البهائم".

اقرأ أيضًا:

مصدر مصري: جار تسليم 3 محتجزات إسرائيليات بقطاع غزة

خاص| الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل



