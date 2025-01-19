شروط صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

قرر الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة، الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول وفي أعمال الامتحانات؛ فضلا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبى الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وفيما يلي شروط صرف المكافأة:

- للعاملين والهيئة المعاونة.

- أن يكون على رأس العمل.

- المكافأة المقررة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها.

- تعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية.

- المكافأة لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء.

- تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

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