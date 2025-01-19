البابا تواضروس الثاني يهنئ الكنيسة القبطية بعيد الغطاس المجيد

مصراوي:





هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني آباء وأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الغطاس المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة اليوم.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته خلال قداس العيد الذي انطلق مساء أمس وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ترأس قداسة البابا قان وقداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية وكهنة الكاتدرائية.

وقال قداسة البابا في مستهل عظته: "أهنئكم أيها الأحباء بعيد الظهور الإلهي، وأهنئ إيبارشياتنا في مصر، وكذلك الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة القمامصة والقسوس وجموع الشعب القبطي في قارات العالم المختلفة، بما في ذلك إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والكرسي الأورشليمي."

كما أعرب قداسته عن تهانيه للنائب البطريركي لكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، الذي حضر القداس للتهنئة، تقديرًا لتقلده منصبه مؤخرًا.

وأشار البابا إلى أن عيد الغطاس هو واحد من الأعياد المهمة، ليس فقط على مستوى الاحتفال الطقسي والروحي، بل أيضًا على مستوى العادات الشعبية، حيث اعتاد الناس تناول القلقاس والقصب في هذه المناسبة.

وأكد قداسته أن عيد الغطاس يتميز بموقعه كأحد الأعياد السيديّة الخمسة التي نحتفل بها خلال أربعين يومًا، وهي أعياد الميلاد، والختان، والغطاس، وعرس قانا الجليل، ودخول السيد المسيح الهيكل، لافتًا إلى أن عيد الغطاس يذكرنا أيضًا بيوم معموديتنا، وهو اليوم الذي بدأنا فيه الطريق نحو الأبدية.