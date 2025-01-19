منتدى "الشعب الجمهوري" يختتم يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " شراكة بين الأجيال"

كتب- عمرو صالح:

اختتم "منتدى الشعب الجمهوري"، فعاليات يومه الثاني، بجلسة حوارية تحت عنوان "شراكة بين الأجيال"، جمعت بين المهندس حازم عمر رئيس الحزب، اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي للحزب، مع أعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي " النواب والشيوخ"، والسادة أمناء المحافظات وأمناء التنظيم، بالإضافة إلى مساعدي الأمين والأمناء المساعدين وكوادر وشباب الحزب.

تأتي هذه الجلسة في ضوء إيمان قيادات حزب الشعب الجمهوري، بأن شراكة الأجيال هي التي تصنع المستقبل وتمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الأجيال المختلفة داخل الحزب.

تناولت الجلسة الحوارية التي أدارها المهندس حازم عمر، وامتازت بالواقعية والدفء بين قيادات الحزب والمشاركين، طرح العديد من الأسئلة الاستفسارية على القيادات، حول العديد من الموضوعات المتنوعة والمختلفة، التي تتعلق بالقوانين التشريعية، والقضايا العامة التي تهم فئات كثيرة من المجتمع، بجانب موضوعات أخرى تتعلق بالشأن الداخلي والتنظيمي المستقبلي للحزب.

على الجانب الآخر، قامت قيادات الحزب بالرد على جميع الأسئلة، بكل شفافية ووضوح، وبصورة تعكس الروح الديمقراطية داخل الحزب، وتؤكد أن قيادته تضع أولوياتها في تلبية احتياجات أعضائه والعمل على تعزيز انتمائهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

واختتمت الجلسة بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم على مناقشة القضايا المهمة، مع التأكيد على استمرار هذه الحوارات في المستقبل كجزء من استراتيجية الحزب لتعزيز الشراكة بين الأجيال وتحقيق أهدافه الوطنية.

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