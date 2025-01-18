اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين تحتفل بالعيد القومي لأسوان

كتب-عمرو صالح:

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل لحضور الاحتفالية التى نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمسرح النقابة بالتعاون مع رابطة الرواد فى النقابة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة أسوان.ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال، بهذه اللفتة الكريمة من اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل لمشاركة أهالي محافظة أسوان فى عيدهم القومى، مؤكدا الدور الوطني المتميز والمتواصل الذي تقوم به صاحبة الجلالة فى ظل مكانتها المرموقة وريادتها على المستوى الإقليمى والدولى، هذا وقد تضمن برنامج الاحتفال الفنى عروض متنوعة و تابلوهات فنية لفرقة " براعم النوبة " بقيادة المايسترو شمس حسين، وتعكس هذه التابلوهات التراث النوبى الأصيل ، بالإضافة إلى أنه تم تقديم عروض تمزج بين الفن النوبى والأسوانى.

وشهدت فعاليات الأمسية الاحتفالية أيضاً فقرات غنائية لكوكبة من الفنانين المشاركين ومنهم الفنان كرم مراد، والفنان محمد داود، كما تم تقديم ألحان وأصوات تحمل عبق الجنوب وتراثه الغنائى.

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