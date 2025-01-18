تعيينات وتعاقد.. وظائف خالية بمحطة الضبعة النووية

قبل ساعات من تطبيق هدنة غزة.. وزيرا الصحة والتضامن يزوران شمال سيناء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمحطة الضبعو النووية.

وتتضمن الوظائف المعلن عنها، التخصصات التالية:

- مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحطة النووية بالضبعة.

- مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالموقع.

- مدير الإدارة العامة للمرافق والخدمات الهندسية بالموقع.

كما تضمن الإعلان أيضًا طلب 40 وظيفة مندوب أمن بنظام التعاقد.

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