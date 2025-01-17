بث مباشر.. شعائر صلاة أول جمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى منذ افتتاحه في مارس 2023.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف، موافقة الرئيس السيسي على ضم مسجد مصر دعويا وعلميا لها.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية حول "خطورة التكفير" ويتلو القرآن الدكتور أحمد نعينع.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وعدد كبير من كبار رجال الدولة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "التحذير من خطورة التكفير"، وهو موضوع الخطبة الأولى الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية يختلف لكل محافظة عن الأخرى.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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