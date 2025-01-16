"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة لتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي الأحد المقبل

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والاثنين، عددًا من القضايا المهمة.

وتشمل أجندة جلسات المجلس يومي الأحد والاثنين المقبلين، ما يلي:

- طلب النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

- طلب النائب محمد الصالحي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

- طلب النائبة راجية الفقي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.

- طلب النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقارير اللجان التي تشمل موضوعات مثل:

- توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن والمحافظات.

- مشروعات الإسكان وحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا.

- التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.

- تفعيل الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة.

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