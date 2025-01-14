قومي المرأة ينظم الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة بتمكين المرأة والنساء والفتيات، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد محمد جبران، وزير العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والأستاذ شادي راشد، ممثل وزارة التعاون الدولي، والأستاذة جيرمين حداد، القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والأستاذة مروة علم الدين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة في مصر، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وشركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية، وممثلي الأمانة العامة بالمجلس.

وقد افتتحت اللقاء المستشارة أمل عمار بالتعبير عن سعادتها بهذا اللقاء الهام الذي يناقش ملامح خطة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية (2023-2027)، موضحة أن هذا الإطار يعد خطة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية. وتوجهت بخالص الشكر إلى السيد محمد جبران وزير العمل على دعمه المتواصل لتطبيق سياسات التنمية المستدامة، كما تقدمت بالشكر للوزارات والجهات المعنية، وكذلك لشركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية للتعاون المثمر والبناء في صياغة وتنفيذ هذا الإطار الذي يجعل المرأة من أولوياته.

وأشارت المستشارة إلى أن تضافر الجهود مع الشركاء والوزارات والمؤسسات الوطنية قد أثمر عن العديد من الإنجازات الملموسة، ومنها إطلاق ورش عمل تفاعلية استهدفت جهات إنفاذ القانون لتبادل الخبرات والرؤى حول قضايا العنف ضد المرأة، كما أثمرت الشراكات عن إطلاق برنامج لتأهيل القيادات النسائية مثل البرنامج الوطني للمرأة في القيادة. ومن النجاحات أيضًا إطلاق وتفعيل محفز سد الفجوة بين الجنسين لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المرأة اقتصاديًا، كما تم إنشاء وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بعدد من المستشفيات الجامعية وغيرها من الإنجازات الهامة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس سيواصل جهوده لتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز المساواة بين الجنسين على كافة المستويات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي كلمته، وجه السيد محمد جبران التهنئة إلى المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام لعرض مجموعة النتائج الخاصة بتمكين الفتيات، التي يشرف برئاستها بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة. كما شدد على حسن إدارة لجنة التيسير المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لكافة ممثلي الهيئات الأممية وجميع السادة المشاركين.

وقد استعرض جهود وزارة العمل في ملف "تحقيق المساواة بين الجنسين" وبرنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"، الذي يهدف المجلس القومي للمرأة لتحقيقه عن طريق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتنفيذ وحدة تكافؤ الفرص والعمل وتمكين المرأة من خلال رعاية المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة.

كما أشار إلى "الخطة الوطنية" التي تم إطلاقها لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لوضع إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة في إطار العمل، والتي تهدف وزارة العمل إلى تنفيذها مع كافة الوزارات المعنية والجهات والشركاء.

كما شدد على أن الوحدة تقوم بمتابعة تشغيل النساء والفتيات في القطاع الخاص، ومساندتهم بالتعاون مع الجهات الشريكة في إقامة مشروعاتهم الخاصة وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة من خلال حملات التفتيش.

وفي كلمته، نقل الأستاذ شادي راشد تحيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واستعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وتطور أطر الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، ومجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات، وهيكل الحكومة وآلية التنسيق للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وقد قامت كل من السيدة مروة علم الدين والسيدة جيرمين حداد بعرض مكونات المخرج الخامس بإستراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك مجالات العمل الرئيسية لمجموعة نتائج المرأة والأهداف الإرشادية للخطة. كما تم عرض نتائج العام الأول 2023 والهدف المقصود الوصول إليه بحلول عام 2024، والذي تقوم أجهزة الأمم المتحدة حاليًا بجمعه لعرضه في أقرب اجتماع للمجموعة.

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