تحرك عاجل لإنقاذ طفلة عذبتها زوجة والدها بالمنوفية.. عرّتها وضربتها بـ"خرطوم غاز"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، رصد فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهرت فيه طفلة من إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تبلغ من العمر 12 عامًا، وعليها آثار ضرب وتعذيب.

وبحسب بيان للمجلس، أفادت الطفلة بأن زوجة والدها هي التي قامت بتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها باستخدام خرطوم غاز، مما أحدث بها إصابات متعددة في اليد وكدمات في العين وأماكن متفرقة من الجسد، مضيفة أن والدها لم يقم بردع الاعتداء الواقع عليها من قبل زوجته، بل قام بسبها بألفاظ نابية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد الواقعة تم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأكدت أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وباشرت نيابة مركز أشمون الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، جنح أشمون، وقررت النيابة العامة حجز المتهم والد الطفلة مع طلب تحريات وحدة المباحث حول الواقعة، مع عرض المتهم على مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم الإكلينيكية والتحاليل، لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة من عدمه مع ضبط وإحضار المتهمة زوجة الأب وعرضها على النيابة العامة فور ضبطها.

ووجهت السنباطي، الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على الجهود المبذولة والاستجابة السريعة للتصدي لوقائع العنف ضد الأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات، كما قدمت الشكر لأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية والوحدة الفرعية بمركز أشمون على جهودهم من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى ما قدموه من مساندة ودعم للطفلة ومراعاة مصلحتها الفضلى.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أنه بناءً على تقرير وحدة الحماية الفرعية بمركز ومدينة أشمون تم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن (الخالة) بعد أخذ التعهدات اللازمة عليها بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر، ومراعاةً لمصلحتها الفضلى، مؤكدًا أن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفقًا لأحكام قانون الطفل، وجريمة ضرب وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

وأكد أن المجلس يتصدى لكافة الانتهاكات والوقائع التي تشكل خطرًا على الأطفال، لافتًا إلى أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدًا بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق "واتساب" على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.



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