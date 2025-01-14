وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع أعضاء بالنواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان.

وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - الذي جرى بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها - يهدف إلى التعاون مع النواب؛ لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت في إطار التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

وتقدم أعضاء البرلمان بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على الاهتمام الكبير الذى يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، والتوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، وكذا توجهوا بالشكر لجميع مسئولي الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.

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