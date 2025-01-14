"حماة الوطن بالخارج": نُعد لندوات توعوية بإيطاليا لمواجهة حرب الشائعات

كتب- عمرو صالح:

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن أخطر الحروب حاليًا هي حرب الشائعات والفتن التي تقلب الحقائق وتفتت نسيج أي مجتمعات ووسط حالات التوتر الأمني والسياسي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن حالة الاستقرار التي تعيش فيها مصر بفضل جهود القيادة السياسية و تلاحم ووحدة الشعب المصري لتخرج علينا الجماعات الهدامة والمخربة بشائعات مغرضة لأصحاب أجندات تعمل لصالح لدول بعينها لتخريب مصر ولكن وعي المصريين يسقط كل هذه المؤامرات.

وأضاف "زياد"، في تصريحات صحفية له، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها، ارتبطت بتاريخ مليء بالجرائم والإخفاقات التي كشفت نواياها الخبيثة في هدم الدول وتقسيم المجتمعات وما بين الحين والآخر تخرج علينا الجماعات المتطرفة مروجين للشائعات والأكاذيب للنيل من استقرار وأمن وأمان مصرنا الغالية ولذلك لفظها الشعب المصري و أصبحت منبوذة.

واشار إلى ان ما تحققه مصر من إنجازات على أرض الواقع يسقط كل الاقنعة الزائفة التي تروج للشائعات والفتن بالإضافة إن الشعب المصري أصبح لدية وعي للتصدي لكل هذه المؤامرات مؤكدا أن العالم أجمع أشاد بإنجازات الدولة المصرية وصلابتها في مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.

ودعا زياد، الشعب المصري إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب وأباطيل الإخوان مع ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنظيم حملات توعية للرد على هؤلاء المشككين.

ونوه إلى أنه بصدد عقد ندوات لأبناء الجالية المصرية في مدينة ميلانو بإيطاليا للتوعية بحرب الشائعات وكيفية مواجهتها وكذلك ما تقوم به مصر من بناء وتنمية وحجم المخاطر التي تواجه مصر وتعمل معها بحنكة كبيرة.

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