كيف رد السير مجدي يعقوب على دعوات إطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي؟

كتب- حسن مرسي:

علق السير مجدي يعقوب على دعوات إطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي، تقديرًا لإسهاماته الطبية الجليلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية إم بي سي مصر، رد السير مجدي يعقوب: "عايز أشوف المصريين في صحة واسم مصر عالي، سعادتي بشفاء قلوب الأطفال أكبر من أي شيء".

من جانبه أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لم يأتِ أحد في مجال الطب يماثل السير مجدي يعقوب، نقف احترامًا وتبجيلًا لتكريم وتخليد هذا الرجل، فإنجازاته تستحق جائزة نوبل في العلوم وإطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي.

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