إعلان

اليوم.. قصور الثقافة تطلق ورشة تثقيفية لتعزيز الوعي والمحتوى المعرفي

كتب : محمد لطفي

05:30 ص 18/05/2026

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الإثنين، الورشة التثقيفية المعنية بتعزيز الدور الثقافي والتربوي وتقديم محتوى معرفي يخدم العاملين بقصور الثقافة والجمهور، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تطوير الأداء المهني ورفع الكفاءة الثقافية للعاملين.

وتنفذ الورشة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وتقدم أونلاين للعاملين بديوان عام الهيئة أيام الاثنين والثلاثاء والخميس خلال الأسبوع الجاري، بهدف الإسهام في رفع الوعي الثقافي والمعرفي، ودعم قضايا الهوية الثقافية وبناء الإنسان.

وتتناول الورشة عددا من المحاور، من بينها: "المرأة المصرية واستمرارية الحضارة من الجذور القديمة إلى الحاضر"، و"تحقيق الصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة"، إلى جانب استعراض موروثات الحضارة الإسلامية وأثرها في تشكيل المجتمع المصري ودعم منظومته القيمية والثقافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة تثقيفية وزارة الثقافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين
أخبار مصر

تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان