تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الإثنين، الورشة التثقيفية المعنية بتعزيز الدور الثقافي والتربوي وتقديم محتوى معرفي يخدم العاملين بقصور الثقافة والجمهور، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تطوير الأداء المهني ورفع الكفاءة الثقافية للعاملين.

وتنفذ الورشة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وتقدم أونلاين للعاملين بديوان عام الهيئة أيام الاثنين والثلاثاء والخميس خلال الأسبوع الجاري، بهدف الإسهام في رفع الوعي الثقافي والمعرفي، ودعم قضايا الهوية الثقافية وبناء الإنسان.

وتتناول الورشة عددا من المحاور، من بينها: "المرأة المصرية واستمرارية الحضارة من الجذور القديمة إلى الحاضر"، و"تحقيق الصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة"، إلى جانب استعراض موروثات الحضارة الإسلامية وأثرها في تشكيل المجتمع المصري ودعم منظومته القيمية والثقافية.