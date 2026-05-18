فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:30 ص 18/05/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل أبزر الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد فرص أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف.

