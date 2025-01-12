"تعليم القاهرة": هدوء وانتظام في ثاني أيام امتحانات النقل

كتب- أحمد الجندي:

قالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول شهدت حالة من الهدوء والانتظام في يومها الثاني، وسط متابعة فعالة من قيادات التعليم ومديري العموم بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضحت "إبراهيم" أن أعمال الامتحانات تتم متابعتها لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، مع تواصل دائم بين غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية، لضمان توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيرة إلى أن غرفة عمليات الامتحانات تسير بهدوء وانتظام دون تلقي أي شكاوى حتى الآن.

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