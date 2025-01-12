الشعب الجمهوري يستكمل تدريباته لتأهيل ٤٠٠ كادر للمحليات بـ3 محافظات

كتب- عمرو صالح:

عقد حزب الشعب الجمهوري، بمحافظة الجيزة، تدريبًا ضم ٤٠٠ شاباً وفتاة من شباب الحزب بمحافظات "الجيزة- الفيوم- بني سويف"، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دورك" التي دشنها الحزب، لتدريب وتأهيل ٣٠٠٠ كادر للمحليات بحضور الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسى المركزية.

من جانبه، قال رفعت عطا أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة إن مبادرة "دورك" تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمحلية، وموضحة أن التدريب يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.

بينما أشار الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم تدريب عميق ذو أساس علمي وعملي، من خلال مدربين ذوي خبرات طويلة في مجال المحليات.

وتابع: "التدريب والتثقيف في هذه المرحلة الدقيقة يعدان من أولويات الحزب، فالتأهيل الجيد يُساهم في بناء الفكر وتوحيد الأهداف بين الشباب"، كما أكد أيضاً أن الحزب يهتم بالكوادر الشبابية، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تفاعلًا أكبر من الشباب "من الجنسين" مع القضايا المحلية والوطنية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور كريم سالم، أمين الأمانة المركزية للتثقيف والتدريب بالحزب، على أهمية هذه المبادرة قائلاً: "مبادرة دورك ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي خطوة استراتيجية لتأهيل شبابنا للاضطلاع بأدوار حيوية في المحليات، والتي تُعتبر من أهم الملفات في الفترة القادمة".

وأضاف سالم أن هناك حاجة ملحة لتوعية الشباب بتاريخ المحليات وأدوارها في التنمية المجتمعية، مما يسهم في خلق جيل قادر على القيادة في هذا القطاع الحيوي.

على الجانب الآخر، تناول التدريب الذي تم تقسيمه على فترتين، تضمنت الفترة الأولى فيه شرح تفصيلي لعددٍ من المحاور، حيث بدأ المستشار أحمد حبيب، بالحديث حول ماهية الإدارة المحلية من حيث النشأة والتعريف، بالإضافة إلى تعريف الحضور بالإدارة المحلية في الدستور المصري.

بينما تناول المهندس طارق الوراقي، العرض التقديمي وتعريف الحضور بالدورة التدريبية، بالإضافة إلى الحديث حول المحليات ما بين النظرية والتطبيق وكذلك الحديث حول تشكيلات المجالس المحلية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا التدريب هو استكمال لسلسلة تدريبات تستهدف شباب الحزب، بمختلف الأمانات على مستوى محافظات الجمهورية، لتأهيل الكوادر الشبابية لخوض استحقاق المحليات، وسوف يجوب المحاضرين جميع المحافظات خلال هذه المرحلة.

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