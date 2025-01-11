"الرعاية الصحية": إطلاق مشروع مركز التميز لصحة المرأة خلال 2025

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كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، مع قيادات شركة "MSD"، ممثلة في الدكتور حازم عبد السميع، المدير الإقليمي للشركة، والدكتور أسامة شاهين، رئيس الشئون الحكومية والاتصال المؤسسي للشركة.

يأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين لتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشتركة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "MSD"، باعتبارها شركة رائدة في مجالات علاج الأورام، والابتكار الدوائي، وتطوير الحلول المناعية.

كما تم التطرق إلى مساهمات الشركة في مشروعات الاستدامة والخطط العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.

واتفق الجانبان، على البدء بخطوات عملية لإنشاء مركز تميز لصحة المرأة بإقليم الصعيد، ليكون متخصصًا في تشخيص وعلاج الأورام النسائية مثل سرطان الرحم وسرطان الثدي.

وأكد الجانبان، أن هذا المركز سيشمل أيضًا عدة برامج متكاملة لعلاج الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية حول صحة المرأة.

كما تم الاتفاق على وضع خطة شاملة تشمل برامج توعية مجتمعية للتثقيف حول صحة المرأة وتدريب الكوادر الطبية وبعثات طبية متخصصة وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد الدولي لتقديم خدمات بجودة عالمية، ودعم برامج الوقاية من سرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع مركز التميز لصحة المرأة يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توسيع المشروع ليشمل محافظات التأمين الصحي الشامل بعد تحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولى.

من جانبهم، أعرب قيادات شركة "MSD" عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين أن الشراكة تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات.

وأكدت قيادات الشركة، التزامها بدعم المشروع من خلال أحدث الابتكارات الدوائية وبرامج التوعية الصحية.

شارك في اللقاء من جانب الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتورة رضوى عبد العظيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والمشرف على ملف الأورام، وعدد من المسؤولين.

واتفق الجانبان على إطلاق المشروع خلال العام الجاري، ليكون نموذجًا للاستثمار في صحة المرأة بمصر، مع العمل على تحقيق نتائج ملموسة تتيح تعميم التجربة على محافظات التأمين الصحي الشامل.

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