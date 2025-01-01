حدث في 8 ساعات| أول قرارات الحكومة في 2025 و3 آلاف فرصة عمل جديدة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مليار يورو استقبلتها الحكومة دعما من الاتحاد الأوروبي، و3200 فرصة عمل جديدة أعلن هنا وزارة العمل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "أي جهاز يدخل مصر يخضع لمنظومة الرسوم والضرائب في الدولة، ونحن بحاجة إلى النظر إلى الرؤية الشاملة؛ حيث قامت 5 شركات دولية بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وتشتكي هذه الشركات من التهريب وحجم الأجهزة التي تدخل بأرقام كبيرة جدًا بصورة أو بأخرى".

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اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية

يبدأ اليوم تطبيق قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بتنظيم وضبط أداء البرامج الرياضية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في تقديم المحتوى الإعلامي.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامي الرياضي بما يتماشى مع المعايير المهنية والتقاليد الإعلامية

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بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الأول من يناير عام 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

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ماذا قال رئيس الوزراء خلال أول مؤتمر صحفي في 2025؟

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.

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رئيس الوزراء: استقبلنا مليار يورو دعما من الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتطلع إلى أن يكون عام 2025، الأفضل في كل المجالات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كنا حريصين كل الحرص على أن يُعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة، وهو ما يعد بمثابة رسالة ثقة قوية على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي نتبعه، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق الخارجية هذا الإجراء".

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الاستجابة لـ14084 استغاثة طبية في 2024.. تفاصيل التقرير السنوي للجنة الطبية العليا والاستغاثات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية وتخفيف آلامهم.

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المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون

هنأ الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أسرة قناة النيل للأخبار، بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة على موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء، على موجة FM تردد 102.7MHz في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة، وأنها ستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

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الإسكان: إجراء قرعة علنية لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بمنطقة "الرابية" بالشروق

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة "الرابية" المضافة للمدينة.

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"الرقابة الصحية" تعلن الحصول على الاعتماد الدولي لدليل معايير المستشفيات

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصول الإصدار الجديد لدليل معايير الجودة الخاص بالمستشفيات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا ISQUA) بنسبة نجاح وتطابق مع المعايير الدولية بلغت 99%، والذي تم تطويره بأيدي نخبة من الخبراء المصريين في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، بما فيها القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع فريق الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير بالهيئة.

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3200 فرصة عمل جديدة.. وزارة العمل تنشر 25 صورة بالتخصصات والتفاصيل

أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات جديدة من 35 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 3215 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

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البيئة: استمرار برنامج رصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر

أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، للحد من مخاطر هجماتها والوقوف على الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.

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رئيس الوزراء: "المسؤولية الطبية" جاء استجابة للأطباء ويهدف لحمايتهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء، ويتضمن العديد من المزايا التي تصب في صالح هذه الفئة المهمة في المجتمع المصري.

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