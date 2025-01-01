حسام موافي يطالب علماء الدين بالحديث عن الطلاق فى الإعلام

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الثقة هي أساس استمرار العلاقة الزوجية بين أي طرفين.

وأضاف موافي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يتعامل مع زوجاته على أنه زوج وليس نبي.

وتابع: أنا لو مسؤول عن الإعلام في مصر؛ هجيب رجال دين يطلعوا على الشاشات ويفضلوا يكلمونا عن الطلاق كام شهر قدام عشان الناس تفهم صح.

وأوضح حسام موافي، أن التوافق بين الزوج والزوجة في الطبقات الاجتماعية أحد أسرار نجاح الزواج لفترة طويلة، معقبًا: «مفيش حد هيقدر يستحمل الثاني بدون آية قرانية».

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