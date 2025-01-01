رفض برلماني للتصريحات المغلوطة بشأن "المسؤولية الطبية".. ومطالب بإلغاء اجتماع عمومية "الأطباء"

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، انتقادًا حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب.

وأكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عالٍ من الوعي بحقوقهم، مؤكدين عدم تخليهم عن مسؤوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر، وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.

وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل؛ لأنه أصبح ليس لها داعٍ في ضوء تحقيق مطالب الأطباء، وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.

وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه، في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشؤون الصحية من الأساس، مستنكرًا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلةً وتثير فتنًا في هذا التوقيت، تاركًا القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.

وطالب عدد من نواب اللجنة المستقلين بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كل حقوقهم، مؤكدين رفضهم اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل.

وضم الدكتور عبد الهادي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صوته إلى أطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيع الدقيق، في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل، وتم تنفيذها في مشروع القانون بلجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء حريصة على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته بلجنة الشؤون الصحية أصبح منضبطًا جدًّا ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى، مشيرًا أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل -إن تم عقدها- ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون، مضيفًا أن مَن صرح بأي تصريحات مغلوطة من الأطباء غير مسؤول وليست له قيمة وستتم محاسبته، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة كل التصريحات الصادرة من الأطباء لمسائلتهم عنها.

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