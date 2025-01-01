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بعد تطوير الغزل والنسيج.. مدبولي: الدولة حريصة على أصولها وليس بيعها

03:56 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفق في تطوير مرفق الغزل والنسيج، الذي شهد زيارته منذ أيام، والمهم جدًّا، نحو 56 مليار جنيه، ولدينا قناعة على استدامة هذا القطاع.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي والأول في عام 2025 لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: أدعو القطاع الخاص إلى أن يشارك الدولة في هذه القلعة الصناعية؛ سواء بنسبة أو إدارة وتشغيل، وسنبدأ في اجتماعات مع كل الشركاء، "عشان استدامة هذا المرفق.. مش هنصرف الفلوس دي، ولو فيه إدارة لا تمتلك كفاءة، ييجي بعدنا حد بـ5 سنين، يعيد نفس الموضوع".

وتابع مدبولي: "هذا المشروع لما نحط معه شركة النصر للسيارات والمسبوكات، فالدولة حريصة على أصولها مش بيعها، فيه قطاعات تانية مافيهاش جدوى، بنشوف إن بيعها أفضل".

واستكمل رئيس الوزراء: "الأسبوع ده شهد توقيع إنشاء مصنع سيارات مع أكبر شركة في العالم؛ من أجل توطين هذه الصناعة، وإن مصر تدخل هذا السوق، وتباعًا سنعلن اتفاقيات جديدة.. وأيضًا كان هناك مؤتمر لإعلان دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه، وكل ما سيتحمله صاحب المشروع 15%، والدولة ستتحمل الباقي".

الدكتور مصطفى مدبولي تطوير الغزل والنسيج رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي
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