رئيس الوزراء: استقبلنا مليار يورو دعما من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتطلع إلى أن يكون عام 2025، الأفضل في كل المجالات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كنا حريصين كل الحرص على أن يُعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة، وهو ما يعد بمثابة رسالة ثقة قوية على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي نتبعه، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق الخارجية هذا الإجراء".

وتابع مدبولي: "تزامن هذا الإعلان مع قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل مليار يورو دعمًا لمصر، حيث استقبل البنك المركزي المبلغ يوم الجمعة الماضي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بجدية في عدة ملفات حيوية، أبرزها ملف الطاقة، سواء الجديدة أو المتجددة، كما استعرض زيارته إلى مدينة المحلة الكبرى.

وأشار أن وزارة التخطيط أعلنت نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي أظهرت تحقيق نمو بنسبة 3.5%.

وقال مدبولي: "هذا يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي، مع تحقيق القطاع الخاص نحو 63% من إجمالي الاستثمارات".

وأضاف: "الموضوع ده مش راجع إن الدولة قللت استثماراتها، لكن القطاع الخاص شهد زيادة نمو، والتمويلات الميسرة استفاد منها القطاع الخاص أكثر.. كل قطاعات الدولة نمت وعلى رأسها الصناعة، وده راجع لاهتمامنا بالقطاع الخاص في الصناعة، والأهم تشجيع المشروعات المتعثرة".

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