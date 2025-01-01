فيديو.. طريقة معرفة الرسوم والضريبة على الهواتف المحمولة -شرح تفصيلي

كتب- محمد سامي

نشر تليفزيون موقع "مصراوي"، اليوم الأربعاء، فيديو كاملًا يشرح قرارَ وزيرَي المالية والاتصالات بشأن ضرائب وجمارك التليفونات الواردة من الخارج.

وقدَّمَ الصحفي محمد سامي، شرحًا تفصيليًّا، خلال البث، موضحًا أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأنه لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

ونوه سامي بأنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك؛ حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

شرح سامي طريقة الاستعلام من خلال التطبيق والحصول على "السيريال نمبر" للموبايل، في حال فقدان أو عدم وجود الكرتونة الخاصة بالموبايل .

ولمعرفة التفاصيل كافة، عبر الفيديو التالي: