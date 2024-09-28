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اليوم.. نقابة الصحفيين تحتفل بمئوية فؤاد المهندس على هامش فعاليات معرضها للكتاب

08:01 ص السبت 28 سبتمبر 2024

فؤاد المهندس

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أ ش أ
تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، اليوم السبت على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

وقالت النقابة، إن الاحتفالية تبدأ في الساعة 6 مساءً بمعرض "بورتريه" في الدور الأرضي بمقر النقابة يشارك فيه 15 فنانًا من فناني النقابة، ونسق المعرض (قومسير) الفنان عمرو عبد العاطي.

يعقب افتتاح المعرض ندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، يتحدث خلالها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان القدير محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، ويدير الندوة الكاتب والناقد أيمن الحكيم، ووجهت النقابة دعوة عامة للجمهور لحضور الندوة والاحتفالية.

هذا المحتوى من

Asha
فؤاد المهندس نقابة الصحفيين معرض الكتاب
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