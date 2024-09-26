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محافظ الجيزة: 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحي لدعم القرى المحرومة بأطفيح

01:24 م الخميس 26 سبتمبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:


عاين المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من محطات الصرف الصحي لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وإنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى غير المخدومة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي قرى مركز ومدينة أطفيح.


تضمنت الجولة زيارة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين، التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتستوعب 25 ألف م³ يوميًا، مع إمكانية توسعتها مستقبلًا لتصل إلى 40 ألف م³ يوميًا، مما سيفيد حوالي 200 ألف نسمة في 8 قرى.


كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بكفر الواصلين، المزودة بخمس طلمبات رفع، والتي ستعمل كنقطة تجميع لمياه الصرف من عدة قرى. وأكد على أهمية إجراء تشغيل تجريبي للمحطة لضمان جاهزيتها.


بالإضافة إلى ذلك، قام النجار بمعاينة محطة رفع الصرف الصحي بصول، التي اكتملت أعمالها الإنشائية، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة الأسبوع المقبل بعد تشغيل التيار الكهربائي.


وخلال الجولة، استمع المحافظ لمطالب المواطنين، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال هذه المشروعات القومية لتحسين الخدمات ودعم المناطق المحرومة.

محافظ الجيزة الصرف الصحي أطفيح المهندس عادل النجار
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