بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.. MBC تكشف مفاجآت كأس السوبر الأفريقي

كتب- محمد نصار:

كشفت مجموعة قنوات mbc، تفاصيل نقل وبث مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي، الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة.

وذكرت المجموعة في بيانها: سيتم النقل والبث بأعلى جودة بث فضائي على الإطلاق "HD"، وتنقل قنوات "MBC مصر"، و "MBC مصر2" "الجمعة" المُقبلة من استاد أرينا بالرياض مُباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك برعاية موسم الرياض.

ووأوضح البيان: يشهد النقل التليفزيوني للمُباراة أعلى فئة في العالم من جودة الصورة والإخراج التليفزيوني، حيث تم تخصيص 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم ستكون موزعة على جميع أنحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلى ملعب المُباراة وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، بخلاف عشرات الكاميرات موزعة خارج الملعب، وسيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الاهداف والألعاب المؤثرة بأعلى تقنيات البث المختلفة ومن جميع الزاويا بتقنية سينمائية، بالإضافة لتوفير 4 كاميرات طائرة تكشف كل انحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم، وسيتولى إخراج المُباراة مخرج نهائي دوري ابطال اوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،02020، 2014.

وذكرت قنوات "MBC مصر" أيضا أنها ستبدأ في تقديم التغطية الخاصة قبل المباراة بـ 3 ساعات كاملة، وسيُقدم الإستديو التحليلي إبراهيم فايق بحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وسيتولي التعليق الصوتي على المُباراة النجوم مدحت شلبي وفارس عوض.

تُعرض مُباراة الأهلي والزمالك والاستديو التحليلي على" MBCمصر" و" MBCمصر2" الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 6:00 مساءً.