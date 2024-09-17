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موجه حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:00 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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    موجة تقلبات عديدة شهدها طقس مصر مؤخرا
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    جانب من موجات طقس سيئ شهدته مصر (4)
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    طقس غير مستقر تشهده البلاد حاليا (3)
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    طقس غير مستقر تشهده البلاد حاليا (5)
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    موجة طقس غير مستقرة تشهدها مصر
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    موجة طقس غير مستقرة تشهدها مصر

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 22 سبتمبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الساعات الأولى الصباحية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء

وتابعت أنه من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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