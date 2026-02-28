إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتب : ميريت نادي

11:00 ص 28/02/2026

أسعار السمك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و69 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

