خبير مناخ: الشتاء القادم الأكثر برودة.. ودرجة الحرارة تنخفض لصفر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، أن الدول تبحث عن حلول للفوضى المناخية وهناك الكثير من الدول تعاني من الجفاف وتستخدم الاستمطار للمساعدة في إيجاد بيئة مغايرة، بسبب الفوضى المناخية.

وأضاف "شعلة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "الاستمطار يتم استخدام فيه كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم والفضة والرصاص واستخدام طائرات لرش هذه المواد، وهذه المواد ليست صديقة البيئة، وتصبح هذه المواد مياه الشرب والرصاص والفضة لها تأثير سلبي على البيئة وتأثيرها الإيجابي الوحيد هو العمل على إطفاء الحرائق».

وتابع: "الشتاء القادم سيكون الأقصى صعوبة على مصر بسبب ظاهرة اللانينا.. الشتاء المقبل هو الأكثر برودة.. وتصل الدرجات العظمى ببعض الأوقات لـ8 درجات والصغرى لصفر درجة مئوية".