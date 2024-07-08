الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وموعد بدء الموجة الحارة في مصر هذا الأسبوع.

وقالت "غانم"، في لقاء على قناة "صدى البلد"، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا كبيرا في قيم درجات الحرارة على معظم المحافظات، ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في نسب درجات الحرارة على القاهرة أكثر من الأيام الماضي.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا جديدا في نسب درجات الحرارة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، كبداية لموجة شديدة الحرارة تستمر حتى أسبوع على الأقل، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن طقس الأيام الماضية كان يشهد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن بدءًا من الغد تشهد حالة الطقس اختلاف في طبقات الجو العليا القادمة من أوروبا نتيجة التأثر من منخفض الهند الموسمي.

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