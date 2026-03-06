الجزائر (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE1900)، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، وعلى متنها طاقم مكون من ستة أفراد.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الحادث الأليم أسفر عن استشهاد اثنين من طاقمها وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم بسرعة إلى المستشفى المركزي للجيش.

وأضاف البيان أن الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أمر بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.