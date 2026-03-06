إعلان

الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة "بارا" في شمال كردفان

كتب : مصراوي

12:50 ص 06/03/2026

الجيش السوداني

الخرطوم (أ ش أ)

أعلن الجيش السوداني، تحرير مدينة "بارا" في شمال كردفان وسط السودان بعد معارك ضد قوات "الدعم السريع".

تحرير مدينة بارا السودانية

وقال الجيش السوداني في بيان الخميس، إن القوات المسلحة السودانية، تمكنت من تحرير مدينة (بارا) عنوةً واقتداراً، بعد معارك بطولية كبّدت المليشيا الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار تاركة خلفها آلياتها ومعداتها في الميدان.

وأضاف أن هذا الانتصار يمثل خطوة جديدة في طريق الحسم، ويؤكد أن عزيمة القوات المسلحة السودانية لا تلين، وأن المعركة تمضي بثبات حتى تطهير كامل تراب الوطن.

الجيش السوداني السودان كردفان حرب السودان

