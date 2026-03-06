واشنطن (أ ب)

رفض مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، اليوم الخميس، مشروع قرار صلاحيات الحرب الذي كان يهدف إلى وقف هجوم الرئيس دونالد ترامب على إيران، في بادرة مبكرة على عدم ارتياح الكونجرس إزاء الصراع الذي يتسع بسرعة ويعيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة في الداخل والخارج

وكان هذا هو التصويت الثاني في غضون أيام قليلة، بعد أن أسقط مجلس الشيوخ مشروع قرار مماثل على أساس حزبي.

ويواجه النواب الواقع المفاجئ لتمثيل الأمريكيين القلقين في زمن الحرب وما ينطوي عليه ذلك – من إزهاق أرواح، وإنفاق دولارات، واختبار تحالفات بسبب قرار أحادي من جانب الرئيس بالدخول في حرب مع إيران.

وعلى الرغم من أنه كان متوقعا أن تكون النتيجة في مجلس النواب متقاربة، 212-219، فإن النتيجة قدمت لمحة توضيحية عن الدعم السياسي للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية والمعارضة لها، وعن مبررات ترامب لتجاوز الكونجرس، الذي يملك وحده سلطة إعلان الحرب.