حفل أسطوري.. أول صور من حفل زفاف نجل رجل الأعمال منصور عامر

كتب - أحمد عبدالمنعم:

احتفل رجل الإعلام محمد السعدي، قبل قليل، بعقد قران ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر.

غنى في حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين وعدد كبير من المطربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية من بينهم أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي.