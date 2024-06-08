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حفل أسطوري.. أول صور من حفل زفاف نجل رجل الأعمال منصور عامر

01:43 ص السبت 08 يونيو 2024
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    حفل زفاف نجل منصور عامر (8)
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    حفل زفاف نجل منصور عامر (9)
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    حفل زفاف نجل منصور عامر
  • عرض 10 صورة
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    حفل زفاف نجل منصور عامر (6)
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    حفل زفاف نجل منصور عامر (2)
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كتب - أحمد عبدالمنعم:

احتفل رجل الإعلام محمد السعدي، قبل قليل، بعقد قران ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر.

غنى في حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين وعدد كبير من المطربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية من بينهم أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي.

حفل زفاف أسطوري حفل زفاف نجل منصور عامر حفل زفاف ابنة محمد السعدي
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