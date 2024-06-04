إعلان

BBC

أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:58 ص الثلاثاء 04 يونيو 2024
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

الأربعاء والخميس
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة إلى الأحد 9 يونيو
نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بالالتزام بهذه التعليمات خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وهى كما يلى:

-تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

-عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

-ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

-متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية

456

اقرأ أيضا:
نصائح مهمة من الزراعة لحماية الطيور من ارتفاع درجات الحرارة

الزراعة تكشف طرق القضاء على دودة القطن

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة منتصف الليل| خبير يوضح مصير حركة المحافظين.. و15 فرصة عمل متاحة في الجيزة

إعلان

إعلان