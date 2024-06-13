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تجديد اعتماد الأكاديمية الطبية العسكرية كمركز تعليمي وتدريبي للكلية الملكية للجراحين

03:55 م الخميس 13 يونيو 2024

الأكاديمية الطبية العسكرية

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كتب- محمد سامي:

شهدت الأكاديمية الطبية العسكرية، مراسم تجديد الاعتماد كمركز تعليمي وتدريبي للكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، واعتماد معهد الطب البحري والأعماق ومعهد طب الطيران والفضاء العسكري كمراكز متميزة في مجالات التعليم الطبي.

وخلال المراسم، ألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، كلمة استعرض خلالها جهود الأكاديمية في تأهيل الكوادر الطبية للأطباء المصريين والوافدين في مجال الدراسات التخصصية والبحوث الطبية والتطبيقية وفقًا لأرقى معايير الجودة في التعليم الطبي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على مواكبة التطور العلمي المتلاحق لتأهيل أجيال من الأطباء المتسلحين بأحدث العلوم الطبية التخصصية.

وألقى الدكتور، تيم مايكل، رئيس الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، كلمة أشاد فيها بالتعاون مع الأكاديمية لمد جسور التعاون في مجالات التعليم الطبي مشيدًا بالمستوى المتميز الذي تتمتع به الأكاديمية الطبية العسكرية.

حضر مراسم التسليم، اللواء طبيب عيد الطويل، مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

الأكاديمية الطبية العسكرية مركز تعليمي المنطقة العربية معهد الطب البحري
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