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صلاح دياب: لم أصدق أن تأسيس المصري اليوم مر عليه ٢٠ عامًا

08:45 م الإثنين 10 يونيو 2024

صلاح دياب

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كتب- محمد شاكر:
أكد المهندس رجل الأعمال صلاح دياب، أنه سعيد بتحقيق حلم جده بتأسيس أول جريدة مستقلة منذ عقدين من الزمن، معلقا: هذا الحفيد الذي هو أنا عنده ٨٠ سنة، شيء غريب.

وقال دياب في كلمته خلال تسليم جائزة صلاح دياب للمقال، بالدورة الأولى: لم أصدق أن حلم تأسيس الجريدة مر عليه ٢٠ عاما، لقد مرت الرحلة وكأنها ثانية من الزمن، وإنني سعيد بالزملاء الصحفيين الذين مكنونا وساعدونا على تحقيق حلمنا.

وأضاف دياب: خلال هذه الرحلة فقدت الكثير من الأصدقاء، ومنهم رجل الأعمال أحمد بهجت، ولم يبق لي إلا نجيب ساويرس وأكمل قرطام.

وفازت بالجائزة: كارولين كامل عن مقال "يوم في حياة كارولين كامل في سوق السبت بالقاهرة".

صلاح دياب المصري اليوم تأسيس الجريدة
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