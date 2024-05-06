إعلان

BBC

وفاة الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية والفقيه الدستوري

07:02 م الإثنين 06 مايو 2024

الدكتور إبراهيم درويش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أعلن نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، وفاة الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية والفقيه الدستوري.

وكتب الدكتور محمود السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله وخالص العزاء في وفاة قامة عظيمة من قامات العلم والفكر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية..أستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور والفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش".

وأضاف:"أستاذنا العزيز الراحل يعتبره البعض الأب الروحي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، وهو صانع الدساتير للعديد من الدول، رحم الله أستاذنا الجليل وجعل مثواه الجنة وألهم أهله وطلابه الصبر والسلوان على فراقه".

العلوم السياسية إبراهيم درويش وفاة ابراهيم درويش
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دورنا مجتمعي ولسنا حزبًا سياسيًا.. مصطفى بكري يكشف أهدف اتحاد القبائل العربية

إعلان

إعلان

* أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا
* "مقصدش وحاولت إسعافه".. أقوال عصام صاصا في واقعة دهس شاب على الدائري
* "بعد قرار الاجتياح".. رد فعل قوي من المجتمع الدولي والعربي تجاه عملية رفح