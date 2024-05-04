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بحضور وزراء وشخصيات عامة وسياسية.. الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد -(صور)

11:51 م السبت 04 مايو 2024
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد (12)
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 46 صورة
    الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد (8)
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 46 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- إسلام فاروق:

احتفلت منذ قليل، الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت الموافق 4 من شهر مايو 2024، بعيد القيامة المجيد في العباسية.

وحضرت شخصيات عامة وسياسية وفنية، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء من بين الحضور، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، ونيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين.

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الكاتدرائية المرقسية عيد القيامة الكنيسة الإنجيلية
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