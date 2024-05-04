بحضور وزراء وشخصيات عامة وسياسية.. الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعيد القيامة المجيد -(صور)



كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

احتفلت منذ قليل، الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت الموافق 4 من شهر مايو 2024، بعيد القيامة المجيد في العباسية.



وحضرت شخصيات عامة وسياسية وفنية، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وجاء من بين الحضور، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، ونيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين.

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