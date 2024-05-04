محافظ الجيزة مهنئًا الأقباط بعيد القيامة المجيد: ترابط عنصري الأمة الدعامة الرئيسية لمواجهة التحديات

كتب- محمد أبو بكر:

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة؛ لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان فى استقبالهم الدكتور القس بشير أنور نودى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.



وأكد اللواء "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم السبت، خلال زيارته، على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي نجحت مساعيه في تجنيبنا الصراعات التى يعاني منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء.



وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب؛ هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.



وأعرب محافظ الجيزة، عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.



من جانبه، أبدى القس بشير أنور، سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب.



وأكد "بشير"، أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما آمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيًا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

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